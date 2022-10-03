Як пише Politeka.net, четверта дружина вже не молодого українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова буквально розповідає про кожну мить свого життя. Дівчина, яка молодша за артиста на 28 років, займається вихованням однорічного сина, а також має свій бізнес – продає одяг для дітей.
Новий день розпочався у Каті з неприємності. Після пробудження вона виявила в дзеркалі опухле обличчя та набряки під очима.
Дружина Павлика одразу ж поспішила пояснити в чому справа.
"Всім привіт. Вчора я випила цілу пляшку Боржомі, ну нормально. Трохи припухлі очі», - зітхнула Репяхова.
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До речі, Репяхова любить поскандалити в мережі і незважаючи на те, що її сторінка публічна, приймає лише похвалу на свою адресу, на будь-яку критику дівчина одразу реагує досить агресивно. При цьому подобається Катерині хвалитися життям з артистом, який набагато її старший.
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