Актриса Ганна Саліванчук, яка одружується з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, показала свої старання для схуднення.

Дружина продюсера "Квартал 95", відома українська актриса Ганна Саліванчук, показала свої нові кадри з тренування. З недавніх пір Анна взялася за ретельне схуднення, щоб скинути щонайменше п'ять кг для бажаних форм.

За словами Ганни, вона також розпочала також сеанси спеціального масажу, ходить на тренування та намагається правильно харчуватися. Через багато причин артистці довелося часто відкладати свої плани - то хворіли діти, хворіла мама, заважав ковід та карантин, збився ритм тощо.

Зараз Саліванчук відновила заняття:

"Якщо ви думали, що це все, то ні, я встигла і супчики приготувати і на тренування сходити, у мене буде гаряче супер-тіло" - висловилася Ганна.

Нещодавні події в країні розбурхали кожного українця, прокоментувати звірячі обстріли окупантів, через які загинуло кілька десятків людей.

«Події вчора розбили серця всіх українців. Сил немає. Але заради дітей ми маємо триматися!

Найчастіше кажуть, що мотивації не вистачає надовго. Але те саме відбувається і з освіжаючим душем, тому рекомендують його приймати щодня» - висловилася Ганна.

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