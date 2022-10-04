Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Тіна Кароль служить для шанувальників прикладом – її цілеспрямованістю та талантом захоплюються мільйони фанів, а стиль та образ – копіюють. Пости поп-діви в соцмережі збирають сотні тисяч лайків та безліч коментарів. Цього разу вона показала у Instagram, як готується до чергового благодійного концерту.
Зокрема співачка показала, як репетирує разом зі своїми музикантами, а також вивчає нові танцювальні рухи. Крім того, на відео потрапили моменти із її виступів.
У кадрі Тіна Кароль показала кілька спокусливих total black-образів: стильний облягаючий комбінезон з широким лаковим поясом на талії, строга маленька чорна сукня на тонких бретелях, а на одному з кадрів позувала в чорному класичному костюмі. Варто зазначити, що співачка також з'явилася у повітряній сукні кольорів державного прапора.
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Шанувальники Тіни почали ділитися своїми враженнями від нового відео зірки у коментарях. Деякі порівнювали артистку з Шерон Стоун, а також звертали увагу на те, що Тіна Кароль сильно схудла.
"Мені здається, що Тіна стала дуже худенькою", "Тіна - ніжна і сильна, чуттєва і спокуслива, смілива і відкрита", "Кішка", "Мрія кожного. Божественна та чарівна, як завжди", "На Шерон Стоун схожа", - писали в мережі.
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