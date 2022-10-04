Популярний грузинський продюсер, шоумен та учасник українського сезону шоу "Холостяк" та інших телепроектів Іраклі Макацарія, який нещодавно відзначив пишне весілля з молоденькою коханою Лізою Чичуа, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен поділився чарівним фото із новою "подружкою".

Як видно, Іраклі знято в цікавій локації, схожій на картинну галерею. Перед камерою він з'явився у стильному світлому кардигані та чорній футболці під ним, а на обличчі щаслива посмішка. І це не дивно, адже в руках над собою він тримає чарівну білу собачку. Схоже, Іраклі з дружиною Лізою вирішили обзавестися цією пухнастою "подружкою".

У підписі до публікації Макацарія написав: "Мистецтво кохання". А шанувальники одразу почала коментувати нове фото на сторінці шоумена: "Хмарка відданості та радості!", "Ну така вже гарненька!", "Собаки та кішки, найвідданіші і найкращі друзі для людини", "Красивий песик", "Підстрижіть собачку або зав'яжіть чубчик, для вічок шкідливо така завіса", "Іраклі, який гарненький песик. Як його звуть?", "Милий".

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