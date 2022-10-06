Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. У зірки є син Нестор від коханої людини, з якою вона разом понад 20 років. І лише нещодавно Оля вирішила показати свого коханого, зробивши спільну фотосесію. Не забуває Оля і про Тікток, де активно веде блог. А цього разу зірка опублікувала відео, де була разом із сином Нестором.
"Чи хоче Нестор сестричку", - написала на відео Оля.
"Я від тебе хочу сина та доню...", - звучали слова пісні, яку Цибульська підставила для відео.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:
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"Маленька злюка", "Мій старший син теж не хотів, а зараз, коли вже є молодший братик, тільки з ним і хоче бути", "Спочатку старші діти всі не хочуть, а потім уже без братика чи сестрички бути не хочуть", "Я напевно єдина дитиною хотіла сестру".
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