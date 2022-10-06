Наразі Kalush Orchestra знаходиться на гастролях за кордоном. 22-річна Олександра Білобров їздить у турі разом із ними.

Як повідомляє Politeka.net, лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк та його дівчина Олександра Білобров порадували шанувальників новим романтичним фотосетом. Перед камерою закохані не соромилися та показували свої почуття. Романтичні фото з'явилися у Instagram Олександри.

Наразі Kalush Orchestra знаходиться на гастролях за кордоном. 22-річна Олександра Білобров їздить у турі разом із музикантами, допомагає з організацією концертів. Однак зовсім скоро вона повернеться додому, а хлопці гастролюватимуть далі. Їй доведеться на якийсь час розлучитися з Олегом, через що дуже сумує.

На опублікованих знімках закохані Олег Псюк та Олександра Білобров не приховували своїх романтичних почуттів: закохані ніжно посміхалися та обіймали одне одного.

"Сумуватиму ❤ Вже зовсім скоро їхатиму додому, а хлопці далі в тур", - підписала знімки дівчина.

Користувачів мережі зворушили фото і вони почали залишати компліменти для парочки: "Які зайчики", "Сильного та пристрасного кохання вам! Дуже підходите! Такі красиві!", "Які бусинки ", "Хороші котики", "Сашка фото просто бомба", "Які ви чудові разом просто неймовірні”.

Нагадаємо, що соліст Kalush Псюк показав, як виглядав у дитинстві, несподівані кадри.

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