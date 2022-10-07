Популярна українська співачка Джамала, яка з перших днів війни почала гастролювати за кордоном на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка порадувала новинами про новий міні-тур польськими містами, де також збиратиме кошти для підтримки української армії.

Як відомо, у минулому ефірі Джамала залишила польську адаптацію шоу "Танці із зірками" і, мабуть, вирішила відразу ж розпочати тур польськими містами. У своєму мікроблозі артистка опублікувала яскраву афішу з містами та датами своїх виступів.

У підписі до публікації Джамала розповіла: "Не можу більше мовчати. Готуємо міні-тур на підтримку нового EP "ПОКЛИК". Перші концерти відбудуться у Польші, де ми плануємо зібрати кошти для підтримки української армії. Цими концертами я б хотіла подарувати слухачу відчуття, заради якого ми всі живемо. Любові до своїх. Любові до дому. 13.11 Варшава. 15.11 Краків. 19.11 Жешув".

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