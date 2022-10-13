Популярний український телеведучий, шоумен та блогер Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк" і одружився з переможницею проекту Даше Квітковою, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав кадри з відпочинку у Карпатах та поділився, що його надихає під час війни.

Судячи з кадрів, Микита та Даша зараз разом відпочивають у карпатських горах. Схоже, пара вирішила прокотитись місцевістю на джипах і подивитися красу гір в осінньому тумані. На одному з фото Добриніна знято у відповідному зручному вбранні серед гір, він стоїть біля джипа і дивиться кудись у далечінь. Також блогер виклав пейзажні кадри з краєвидом на Карпати.

У підписі до публікації Добринін написав: "Щодня ставлю цілі та продовжую їх досягати. Таке мене власне і надихає. Надихає і те, що можу задонатиии на армію кожним кроком до своїх цілей. А це однозначно вірний шлях. Записую навіть окремі мрії, що хочу зробити після нашої перемоги. Саме це дає надію, ніби якір, який тримає біля берегів і не дає втрапити у шторм. Поділіться в коментарях і своїми думками. Хочу вірити, що і вас особисто є плани, мрії, які хочете здійснити завтра, за місяць, півроку…".

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