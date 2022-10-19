Як повідомляє Politeka.net, Слава Дьомін почав отримувати погрози на свою адресу. Зокрема, телеведучий показав скріншоти із соцмереж, на яких російські фанати співачки-зрадниці з України Ані Лорак бажають, щоб до його офісу прилетіла ракета.
Український ведучий розповів, що один із його передплатників побачив фан-аккаунт Ані Лорак. Там публікують висловлювання Дьоміна про Лорак та окупантів, та просять кинути в його офіс ракету.
"Російські фанати Лорак дуже хочуть, щоб у мій офіс прилетіла ракета. Нещодавно мені надіслали скрін з фан-сторінки Лорак, де є мої фотографії та скрини моїх пристрастей про знищених мобілізованих дурнів. А під ними написано це - "Киньте вже ракету в його офіс , будь ласка". Це кльове підтвердження про "хороших росіян", – поділився Слава Дьомін.
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Користувачі мережі в коментарях зазначили, що не здивовані через такі коментарі фанатів співачки - як то кажуть "яка співачка - такі і фанати": "Ніколи не любив цю вискочку! Забув звідки вона взялася!", "Це просто жерсть.. які ж вони гнилі ублюдки... Горіти їм у пеклі...", "Лорак сидить у Москві і чудово почувається там серед них. Ну що ж….вони один одного стоять. Я сподіваюся вона розуміє, що в Україну їй шлях закритий" .
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