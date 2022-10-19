Хоча до початку повномасштабного вторгнення Слава Дьомін був добрим другом співачки Ані Лорак, після 24 лютого все змінилося.

Як повідомляє Politeka.net, Слава Дьомін почав отримувати погрози на свою адресу. Зокрема, телеведучий показав скріншоти із соцмереж, на яких російські фанати співачки-зрадниці з України Ані Лорак бажають, щоб до його офісу прилетіла ракета.

Український ведучий розповів, що один із його передплатників побачив фан-аккаунт Ані Лорак. Там публікують висловлювання Дьоміна про Лорак та окупантів, та просять кинути в його офіс ракету.

"Російські фанати Лорак дуже хочуть, щоб у мій офіс прилетіла ракета. Нещодавно мені надіслали скрін з фан-сторінки Лорак, де є мої фотографії та скрини моїх пристрастей про знищених мобілізованих дурнів. А під ними написано це - "Киньте вже ракету в його офіс , будь ласка". Це кльове підтвердження про "хороших росіян", – поділився Слава Дьомін.

Користувачі мережі в коментарях зазначили, що не здивовані через такі коментарі фанатів співачки - як то кажуть "яка співачка - такі і фанати": "Ніколи не любив цю вискочку! Забув звідки вона взялася!", "Це просто жерсть.. які ж вони гнилі ублюдки... Горіти їм у пеклі...", "Лорак сидить у Москві і чудово почувається там серед них. Ну що ж….вони один одного стоять. Я сподіваюся вона розуміє, що в Україну їй шлях закритий" .

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