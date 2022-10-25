Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала виступила на відкритті найбільшого стадіону у Литві. А перед цим встигла прогулятися Каунасом у компанії синів і провести репетицію. Незабаром вона повертається до Польщі. У зв'язку з цим артистка вирішила опублікувати на сторінці в Instagram свій виступ у Литві.

"Знаєте, переглядаючи цей виступ з Литви, розумію, як сумую за живою енергією. За тим, що я люблю робити найбільше в житті", - додала Джамала.

Співачка вийшла на сцену в елегантному брючному костюмі чорного кольору, який складався з подовженого піджака асиметричного крою і брюк-палаццо.

Співачка доповнила комплект аксесуарами – намистами та ланцюжками з масивним круглим кулоном, а також вінку на голові у вигляді гілок із листям та ланцюжками. Джамала також додала, що наступні концерти дасть уже у Польщі.

Користувачі мережі не залишили співачку без компліментів: "Наша Джа", "Ви навіть не уявляєте, як ми чекаємо на ваші концерти", "Ти про що диво, як гарна. Такі гучні оплески наприкінці були, в словах "Слава Україні"!!! ", "Шикарна. Богиня".

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.



