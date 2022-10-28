Артистка з перших днів повномасштабного вторгнення рф почала гастролювати за кордоном на підтримку України, а також брала участь у польській адаптації шоу "Танці з зірками", де вперше в історії проекту запустили благодійний збір, кошти з якого також пішли на підтримку українців, постраждалих від війни.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Джамала оголосила про прем'єру свого мініальбому "Поклик".
"За цей рік багато хто з нас почув свій поклик. Боротися. Рятувати. Любити. Мініальбом записувався в різних частинах планети, та подумки я завжди була вдома. Для мене цей запис сповнений теплих почуттів до сміливих людей, які все життя невтомно борються за власну волю й величну культуру. У EP можна почути і кримськотатарський інструмент дойру, і народний спів, і слова Симоненка, які я, ніби мантру, повторювала останні місяці", — пише співачка.
Живу презентацію альбома Джамала вирішила влаштувати 5 листопада в Музеї Ханенків, який зазнав руйнувань від обстрілу Києва.
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Шанувальники в коментарях підтримали артистку:
"Дуже хочется побачити кліп на пісню "Закохана"❤️Чудовий EP, особливо пісня "Сину" та "Закохана"💛💙";
"Я ще дуже чекаю на кримськотатарський альбом, над яким ви так працювали до війни 😢❤️";
"Джамала, це неймовірний альбом 👏".
Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".
Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.
Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.