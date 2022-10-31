Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася кадром у незвичайному образі та поділилася своїм досвідом.

Як бачимо, на новій фотографії Ірина крупним планом показала своє обличчя. Тут вона виглядає дуже молодо та свіжо. Видно, що на ній чорний піджак і темний атласний топ з мереживом, волосся розпущене та акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж. В очі впадає незвичайна сережка в одному вусі Іри.

У підписі до публікації вона написала: "Нещодавно на одній із зустрічей із командою згадала, як @lazytur, декан @kmbs_ua, розповідав про різні рівні розвитку систем (будь-яких: від однієї людини до цілих континентів), ділюся з вами. Якщо коротко. PS Чи дізнаєтесь у цьому деякі країни?".

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію Горової: "Третій рівень", "Третій рівень – це те, чого слід прагнути", "Наш ринок – це не оране поле для країн ЄС", "Прагнемо до третього, працюємо на другому, як факт, але є хороша новина. З лютого цього року ми всі стрімко перейшли на третій рівень. На цьому рівні і слід залишатися", "Ірина, пропоную новий цікавий проект. Ну, давайте спробуємо разом!".

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