Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно, через чотири роки шлюбу, розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненко, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист розбурхав фанатів новою фотографією та своєю схожістю з голлівудською зіркою Джонні Деппом.

На новому знімку Тарас змальований в образі героя із серіалу "Кава з кардамоном". Перед камерою він з'явився строгому чорному пальті, яке лише підкреслило його суворий образ. Тут у актора є вуса і борода, а волосся довше і зачесане назад.

У підписі до публікації Цимбалюк написав: "Кава з кардамоном". Шанувальники відразу почали коментувати нове фото артиста: "Дуже хороший серіал. Брат із сестричкою такі красиві", "Серіал чудовий, із задоволенням подивилася, дякую акторському складу, все на висоті молодці!", "Класний серіал", "Сподіваюся буде продовження" , "Красівець", "У нас найкращі актори. Браво. "Кава з кардамоном" одна з моїх коханих і зараз дуже актуальна", "Йой. Це ж Джонні Депп… Пожежа", "Сильна особистість", "Чудовий серіал. І фото прекрасне", "Прекрасний серіал, чекаю продовження з нетерпінням", "Гарне фото", "Цей серіал неперевершений, дуже подобається, українські серіали найкращі", "Які очі, багаття розпалити можна".

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