Співачка та героїня шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч після невдачі в голосуванні за суддів Нацвідбору на Євробачення звернулася до шанувальників.

7 листопада в застосунку "Дія" завершилося опитування, в якому українці обирали суддів Нацвідбору на Євробачення-2023. Усього було 10 кандидатів: Джамала, Дзідзьо, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Катерина Павленко з Go_A, Юлія Саніна, Костянтин Томільченко, Тарас Тополя, Валерій Харчишин.

За результатами голосування в трійку суддів Нацвідбору потрапили Тарас Тополя – 17,41%, Джамала – 15,71%, Юлія Саніна – 15,69%. Четвертою, з мізерним відривом стала Тіна Кароль. Вона набрала 15,68%.

Злата Огнєвіч стала одним із аутсадерів голосування, у неї всього 6,09%. Не допомогло й те, що вона прямо просила українців про підтримку в соцмережах.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла про результати голосування та не стала засмучуватися.

"Завершилося голосування за журі у національному відборі на Євробаченні. Такої підтримки, як за цей тиждень я давно не отримувала. ♥️ Понад 30 000 ❗️людей хотіли бачити саме мене, я вдячна Суспільному та Дії за чесне та відкрите голосування. 🙌🏼🙏🏼У цьому році в журі будуть найдостойніші, бо їх справедливо обрали люди. Вітаю Юлію Саніну, Джамалу та Тараса Тополю. Чекатиму на відбір та, можливо, зробимо з вами стрім або огляд на учасників нацвідбору, як вам ця ідея? 💙💛", — написала Злата Огнєвіч.

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огнєвіч розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огнєвіч влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.