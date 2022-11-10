53-річна Дженніфер Еністон для журналу Allure здивувала цілою добіркою стильних образів, які не приховували її фігури. На представлених кадрах можна побачити вінтажну білизну та одяг з колекцій Gucci та Dior 1996-1997 року.

«Я почуваюся якнайкраще від того, яка я сьогодні. Краще, ніж у 20, 30 чи 40 років. Ми повинні перестати говорити всяке дермо про себе. Тобі колись буде 65 і ти подумаєш, що в 53 виглядала страшенно чудово. Я пишаюся своїми зморшками та сивиною.

Також Дженніфер торкнулася теми дітей в інтерв'ю: «Це було справді важко. Я проходила ЕКО, пила китайський чай, що завгодно. Я віддала б усе, якби хтось сказав мені: «Заморозь свої яйцеклітини. Надай собі послугу». Але сьогодні. Корабель відплив».

У мережі бурхливо відреагували на одкровення та яскраві образи Дженніфер:

«Вона прокинулася та запалила інстаграм; Вражаюче❤️ Всередині та зовні; Ем, ми сьогодні знову у 90-х??; Ці кадри чудові! Ти виглядаєш неймовірно, а стаття дуже потужна!!🔥; Гарно ти💗; Яка МАЛЮШКА!! Ця синя сукня для мене 💙🔥; Неймовірно, шкіра світиться, ти виглядаєш чудово ❤️🔥; Волосся створює атмосферу 6 сезону Рейчел Грін; дякую за всю втіху і радість;

Нагадаємо, "Попереду багато добрих справ": Ребрик чесно розповіла про роботу в новій для неї сфері, відео.

Як повідомляла Politeka, "Вам дуже личить": Квіткова з "Холостяка" вигуляла стильний аутфіт в улюбленому кольорі.

Також Politeka писала, що "Це кульмінація": Лобода з українським прапором в руках розповіла, як закінчує свої концерти.