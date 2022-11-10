На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко представила безліч новин, які бурхливо обговорювали за останню добу. Найбільше обговорювалися заяви окупантів, адже вони відступають із Херсона (відео 1-2). Після більш ніж трьох місяців контратак наших воїнів, які посилювалися постійними ударами зі зброї союзників по комунікаціях окупантів, керівники «другої армії світу» наказали на відступ.

«Наприкінці літа ворог стягнув на цей фронт більшість своїх боєздатних десантних військ, але українська сила перемогла. Вічна пам'ять нашим воїнам, які віддали життя за наближення визволення українського Херсона.

«Поки над Херсоном не майорить український прапор, немає сенсу говорити про відступ росіян» - заявили в офісі українського президента. «Тим більша частина російських військ залишається в Херсоні, і в регіон стягується додаткова російська робоча сила». Тим часом російські прапори поступово з Херсона зникають (відео 3)» - додає Падалко.

Вона також розповіла та показала, як російські окупанти підривають абсолютно всі мости на правому березі Херсона, щоб відвести звідти свої війська та пригальмувати просування ЗСУ (фото 4 – обведені червоним).

Також окупанти заявили про загибель у ДТП херсонського окупаційного «мера», колаборанта Стремоусова (відео 5). Оскільки інцидент стався саме сьогодні на тлі гучних новин навколо Херсона, а тіла жертви поки що ніхто не бачив, версії різні:

а) неймовірний збіг обставин, і зрадник справді мертвий, б) прибрали «свої», тому що він нібито був проти відведення військ із міста, а ДТП сталося далеко в тилу росіян, в) це – інсценування, і колаборант живий.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

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