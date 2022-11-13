Популярна Інстаграм-модель, зірка реаліті-шоу та з недавніх пір дизайнер одягу Кім Кардаш'ян всіляко намагається звертати увагу на себе завдяки модним вбранням. Екстравагантні образи з максимальними вирізами або костюми, які навіть закривають обличчя, продовжують дивувати користувачів соціальних мереж.

Цього разу Кім Кардаш'ян з'явилася на світському заході у досить незвичайному вбранні. Сукня кольору металік нагадала користувачам в Інстаграм більше фольгу, ніж оригінальне вбрання через свій блиск.

«Весела ніч 🥂🤍; І тут мені було цікаво, куди поділася вся моя фольга, тепер я знаю! 🤨🧐; 4 слайд це я; Чак хоче повернути свою ковдру; Скільки селфі ти робиш за день 😍; Така чудова; приголомшливі, як алмази; Наполовину бойфренд Бан Джао Коі 🥲💔; Завжди була приголомшливою 😍».

Також Кім Кардаш'ян з'явилася на світському вечорі в Нью-Йорку, вона відвідала церемонію вручення нагороди Ради модельєрів Америки CFDA Fashion Awards. На публіці Кім сяяла в досить нестандартному вбранні - пластиковій сукні Dolce & Gabbana.

Сукня без бретелів збентежила шанувальників, він складався з чорного корсетного боді, поверх якого надягала пластикова прозора сукня в підлогу.

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