Популярна українська телеведуча та зірка "1+1" Алла Мазур, яка пережила онкологію, часто ділиться з шанувальниками своїми думками та новинами на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала фотографію, зроблену в Офісі президента України.

Як виявилося, Алла разом із колегами побувала на прес-конференції Володимира Зеленського, яка проходила у штабі ухвалення рішень. Для зустрічі з головнокомандувачем телеведуча одягла стриманий темний костюм та підкреслила очі макіяжем.

У підписі до публікації Мазур поділилася своїми емоціями після зустрічі із Зеленським: "Особисто побувала в час війни у штабі прийняття рішень, до яких дослухається весь світ. Без фотки з Президентом і Верховним Головнокомандувачем - після прес-конференції піти не могла. Вийшла зі ще більшою впевненістю у нашій Перемозі".

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію телеведучої: "Президент у нас найкращий", "Ми Переможемо, тому що з нами не тільки світ, а Бог", "Навіть не знаю кому за честь з ким фотографуватися? Адже на фото дві неймовірні людини", "Ви чарівні. Слава Україні. Героям слава", "Перемога обов'язково буде за нами! І буде вона дуже скоро, як все почалося, так все і закінчиться зненацька. Ми сильні, ми мужні, ми безстрашні!", "Дякую вам за ваша праця, людяність, професіоналізм! Віримо і пишаємося!".

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