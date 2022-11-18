Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Джамала, яка принесла Україні перемогу в пісенному конкурсі "Євробачення-2016" , з перших місяців вторгнення росії в Україну дає благодійні концерти і розповідає про те, що відбувається в її рідній країні. На цей раз артистка виступила в Амстердамі і поділилася кадрами в Instagram.

На сцену в Амстердамі вийшли найпопулярніші зірки Європи, яким у різні часи вдалося підкорити сцену конкурсу Євробачення. Джамала скористалася можливістю та зробила кілька знімків у компанії яскравих знаменитостей. Примітно, що Україну, окрім Джамали, приїхали представити гурти "Go-A" та " Kalush".

На сцені артистка виступила у яскравій синьо-жовтій сукні з асиметричним кроєм. В якості головного убору співачка обрала золотий обідок - з лаврового листя та монеток. Подібний одночасно короні, вінку та головному убору індійського воїна. Образ доповнювали макіяж з акцентом на очі та розпущене по плечах волосся.

"Ще один неймовірний вечір на підтримку нашої країни, що надихає! В уніссоні зі стадіоном в Амстердамі згадали, що боротьба триває. Море емоцій! Завтра зберуся з думками і поділюся з вами деталями сьогоднішнього дня", - зазначила Джамала у підписі до знімків.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.