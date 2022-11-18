Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Тіна Кароль сьогодні святкує день народження свого єдиного сина Веніаміна, якого виховує одна. Артистка всіляко захищає дитину від уваги преси та намагається проводити з нею весь вільний час.

Також Тіна Кароль не розповідає про те, як проходить навчання її дитини закордоном, зрідка поділяючись на кадри. Шанувальники привітали дитину з її святом:

«Веня, з днем ​​народження! Нехай у тебе буде багато мрій, які обов'язково збудуться, тебе люблять та поважають друзі, легко дається навчання та буде успіх» - пише Фантіна.

Сама Тіна Кароль не залишилася осторонь: «Дякую вам!».

У мережі також підтримали:

Happy Birthday! 🎂; Про як вимахав 😀 з днем ​​народження Веніаміна! Мамин захисник!; З Днем Народження, Веніамін!🙌☀; Вітаю❤️; З днем ​​народження ❤️Нехай буде щасливим; Міцного здоров'я, втілення всіх мрій та всього найкращого; З днем ​​народження вітаю ❤️».

Тіна Кароль вже не один місяць живе та виступає закордоном. При цьому підтримує зірка постраждалих українців від російської агресії та допомагає і військовим, і дітям у тому числі.

Нерідко в мережі з'являються кадри з Тіною перед виступами та після них. Зі своїми шанувальниками артистці вдається бачитися не часто, проте кожна зустріч звертає на неї увагу камер.

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