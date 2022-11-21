Популярна інстаграм-модель Кайлі Дженнер продовжує інтригувати кадрами зі свого відпочинку у новому стилі.

Популярна інстаграма модель Кайлі Дженнер в інстаграмі може похвалитися одним з найпопулярніших профілів у світі. Також дівчина намагається підтримувати увагу до себе всіма доступними способами.

Кайлі цього разу вирішила прогулятися на узбережжі в незвичній і навіть скромній цибулі – зазвичай дівчина одягає найменший одяг, щоб похвалитися штучними формами після пластики.

Копіруючи стиль сестри Кім, Дженнер вирішила зробити такі ж пишні стегна та підправити тонку талію.

У шкіряному вбранні дівчина покрасувалася перед камерою: «Така дитинка; Надзвичайно поширений образ; Кайлі сказала: «чутки, чутки» 😌; Іди до дому; ооо моя пара; Кайлі, чому твоя мати більше не стежить за тобою? щаслива атмосфера цих фотографій 🥺🤍; Дай їм знати, королево».

Також раніше Кайлі змогла похвалитися вуличною цибулею в похмурих тонах, але розбавила його відсутністю масивного укладання та досить простим макіяжем. Також без дорогих прикрас вигляд вийшов досить стриманим.

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