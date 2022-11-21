Співачки Джамалі часом буває непросто справлятися з двома малюками, але вона виховує їх у коханні та турботі.

Як повідомляє Politeka.net, Джамала – мама двох прекрасних синочків, у яких душі не сподівається: Емір-Рахмана та Селім-Гірая. Звичайно, співачці часом буває непросто справлятися з двома малюками, але вона виховує їх у коханні та турботі та з радістю ділитися досягненнями дітей. Декілька годин тому вона поділилася в Instagram милими кадрами з дітьми.

На фото Джамала сидить на дивані, тримаючи на руках молодшого синочка Селім-Гірая, який тримає руку нагору, немов комусь махає ручкою. Також знаменитість показала спільне фото синочків, яке зробили на дитячому майданчику. Старший Емір Рахман бере в руки іграшку, яку йому дає молодший братик. Хлопчики були одягнені в теплі светри та черевики.

"Все це заради них", - підписала кадри із синами Джамала.

Фоловери в коментарях розчулюються милому фото і малюкам, що підросли. Крім того, багато хто міркує, на кого хлопчики більше схожі - на Джамалу або її чоловіка: "Емір-копія мама, Селім-копія Бекір. Поки що нічия", "Солодкі хлопчики", "Так на вас обоє схожі, діти гріються поряд з мамою , коли відчувають її любов і турботу", "Славні дітки, нехай будуть щасливі, здорові під мирним небом і радують своїх батьків".

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.