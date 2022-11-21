Артистка Оля Цибульська розкрила, що під час перших вибухів 24 лютого вона опинилася далеко від батьків та родини брата.

Співачка та ведуча Оля Цибульська згадала початок війни і відверто розповіла про те, як її батьки опинилися в окупації. У новому випуску програми "Муз_Оборона" артистка розкрила, що під час перших вибухів 24 лютого вона опинилася далеко від батьків та родини брата.

За словами артистки, її батьки перебували в Ірпені, який російські війська швидко захопили. Мости в Ірпені були висаджені в повітря, так що батьки співачки опинилися в окупації, а допомогти їм не було можливості.

У той час, коли брат Олі Цибульської Сергій разом із вагітною дружиною перебував на початку повномасштабного вторгнення у Броварах. Там жінці довелося народжувати у підвалі під звуки вибухів.

Співачка з чоловіком та сином ховалися перші дні вторгнення на паркінгу біля свого будинку. Але за кілька днів вони вирішили залишити укриття, адже російські танки неподалік них переїхали цивільний автомобіль. Тоді родина бігла до Західної України.

"Це була найскладніша дорога у моєму житті, тому що автомобілі з людьми розстрілювали на ходу. Я цього так боялася, адже в машині з нами була дитина. У першу ніч не спали, я взагалі в перший період не могла жити нормально, допоки батьків не забрали у безпечне місце", - згадала Оля Цибульська .

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