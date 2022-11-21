Як повідомляє Politeka.net , Україна 21 листопада відзначає День Гідності та Свободи, які стали уособленням боротьби громадян із політичними режимами у 2004 та 2013 роках.
Українці закликають увесь демократичний світ підтримати їхній опір російському агресору та пов'язують жовті стрічки. Артистка Джамала приєдналася до флешмобу та звернулася до українців.
Співачка Джамала опублікувала портретний знімок, на якому постала у чорному світшоті, прикріпивши до нього жовту стрічку. Крім того, її образ доповнила дивна висока шапка, схожа на кавказьку.
Пов'язавши жовту стрічку до своєї кофти, вона приєдналася до ініціативи та віддала повагу тим українцям, які перебувають в окупації, але продовжують чинити опір і не здаються.
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"Гідність і свобода – це про Україну та українців. Безперечно. Ми з вами щодня боремося і боролися за свою свободу. Ми боремося за свободу слова, свободу на своїх територіях та свободу жити в Україні. Ми постійно працюємо, кожен на своєму місці робить все можливе заради нашої з вами перемоги", - зазначила Джамала.
Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".
Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.
Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.