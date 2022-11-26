Відомий виконавець Melovin запросив на свій концерт та пообіцяв, що проблем зі світлом не буде.

Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни повністю українізувався, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував афішу свого концерту поряд із укриттям та пообіцяв, що проблем зі світлом не буде.

На афіші Melovin з'явився у незвичайному і навіть зухвалому образі – на ньому чорне вбрання, яскравий грим із чорно-червоними елементами та чорні гострі пазурі. Також тут є інформація про концерт, а саме що він відбудеться 18 грудня, напередодні свята Дня Святого Миколая.

У підписі до публікації Костя написав: "Друзі, з Black Friday це чудова нагода придбати другий квиток на концерт зі знижкою -30%! Акція діє всього 24 години 25.11. Вже після опівночі на concert.ua. Нагадуємо. На майданчику працюють генератори, проблем зі світлом не буде. Укриття — 3 хвилини метро Палац Спорту. Зустрінемось зі світлом та в безпеці".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію виконавця: "Круто. Миру тобі там, де ти є", "Дуже чекаємо в Одесі", "Нехай усе буде круто", "Твої концерти надихають, дарують впевненість і викликають залежність. До зустрічі", "Було б класно, якби і подарунок до квитка йшов генератор, задумайтеся!", "Все пройде чудово! Я вірю в це", "Бережи себе, все буде добре. Вірю в тебе і не втрачаю віри в нас! Люблю і обіймаю ! Натхнення тобі, сонце".

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