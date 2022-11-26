Українська співачка Джамала спочатку відправила синів до сестри до Туреччини, але згодом перевезла їх до іншої країни.

Українська співачка Джамала поділилася, що доки брала участь у польській версії проекту "Танці із зірками", її діти жили в Туреччині разом із сестрою артистки Евеліною. А зараз їхнє місце перебування змінилося. Про це артистка розповіла в інтерв'ю для програми "ЖВЛ" .

"Щоразу це спілкування через WhatsApp – тільки дратуєш себе, нічого не зрозуміло. Маленький тільки починає говорити… З ними непросто, але без них неможливо. Якщо ми думаємо, що діти повинні звикати до нового місця за 15 хвилин, це неправда. ж стресово і нова мова", - прокоментувала Джамала.

Після того, як артистка вибула з польських "Танців", вона забрала дітей до себе. Нині вони живуть разом у Варшаві. Там її сини вже пішли до дитячого садка. З дітьми їй допомагають батьки, коли артистці треба поїхати у відрядження.

Джамала має кримськотатарське походження. Вона виросла в Криму, куди разом із батьками переїхала 1989 року. У 2016 році вона перемогла у пісенному конкурсі "Євробачення 2016", що проходив у Стокгольмі, Джамала виконувала композицію "1944" про депортацію свого народу.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.