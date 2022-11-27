Як пише Politeka.net , Потап - відомий український продюсер та виконавець. Зірка ще до 24 лютого вирушив до Іспанії та довго не повертався. Але знаменитість знайшов у собі сили приїхати назад до України, хоч і минуло багато часу. Після цього Потап заявив, що він був весь цей час у теробороні. Не забуває Олексій і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Потап – фото, де він стояв на Майдані.

"Сьогодні ми згадуємо жертв Голодомору... Яка багатостраждальна земля, які неймовірні й незламні у нас люди... особливо це відчувається зараз, коли йде війна...", - написав Потап.

Не всі українці оцінили публікацію продюсера, ділячись коментарями:

"Мамкин гангстер повернувся в Україну?)", "О, а то чого залишив Іспанську Costy??? Все одно не вірю тобі, Потапе... Думав Україну зламають... і п'ятами накивав...", "Не забудь ще раз зняти перед цими катами штани і вибачитися .... а потім стояти на площі начебто нічого не сталося.

Нагадаємо, співак, який довів Потапа до сліз, показав українцям майбутніх зірок сцени

Також Politeka повідомляла, що Потап показав українцям кадри, які найбільше зачепили його після атаки по Києву.

А ще Politeka писала, що екс-дружина Потапа влаштувала ефектне тренування, мотивувавши українців



