Як пише Politeka.net , Потап - відомий український продюсер та виконавець. Зірка ще до 24 лютого вирушив до Іспанії та довго не повертався. Але знаменитість знайшов у собі сили приїхати назад до України, хоч і минуло багато часу. Після цього Потап заявив, що він був весь цей час у теробороні. Не забуває Олексій і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Потап – фото, де він стояв на Майдані.
"Сьогодні ми згадуємо жертв Голодомору... Яка багатостраждальна земля, які неймовірні й незламні у нас люди... особливо це відчувається зараз, коли йде війна...", - написав Потап.
Не всі українці оцінили публікацію продюсера, ділячись коментарями:
"Мамкин гангстер повернувся в Україну?)", "О, а то чого залишив Іспанську Costy??? Все одно не вірю тобі, Потапе... Думав Україну зламають... і п'ятами накивав...", "Не забудь ще раз зняти перед цими катами штани і вибачитися .... а потім стояти на площі начебто нічого не сталося.
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Нагадаємо, співак, який довів Потапа до сліз, показав українцям майбутніх зірок сцени
Також Politeka повідомляла, що Потап показав українцям кадри, які найбільше зачепили його після атаки по Києву.
А ще Politeka писала, що екс-дружина Потапа влаштувала ефектне тренування, мотивувавши українців