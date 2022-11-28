Як пише Politeka.net , Тоня Матвієнко - відома українська співачка, яка одружена з співаком Арсеном Мірзояном, з яким познайомилася на "Голос країни". Пара має спільну доньку Ніну, яку назвали на честь легендарної бабусі - Ніни Матвієнко, Народної артистки України. Також у Тоні є дочка від минулих стосунків – Уляна, яку вона народила у 17 років. А Арсен має двох синів від минулих стосунків, тому Ніна, мама Тоні, спочатку була проти стосунків пари.

Не забуває Тоня і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Матвієнко показала свою маму – Ніну, яка стояла біля стіни.

До цього Ніна привітала свою дочку Уляну із Днем народження.

"Вітаю тебе, моє сонечко, з твоїм днем. я все пам'ятаю, який був неймовірний сюрприз - чекала Марка, а народилася Уля. Ти в мене особлива дівчинка, а сьогодні, у твої 24 роки, можу сказати - дівчина. опускати руки, ніколи не сумувати, ніколи не розривати свою прекрасну, добру душу. Щастя тобі, любові та віри! Я скоро буду поряд. Ти мій сюрприз навіки. Мама", - написала Матвієнко.

Нагадаємо, Мірзоян зустрівся з Матвієнком та донькою після довгих місяців розлуки, зворушливі фото

А ще Politeka повідомляла, що Ніна Матвієнко записала послання до доньки, яка за кордоном.

Також Politeka писала, що Матвієнко отримує грошову допомогу у Британії та зізналася, чи вистачає цих коштів.



