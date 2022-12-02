Минулого літа популярний в Україні шоумен та продюсер Іраклі Макацарія, який був учасником шоу "Холостяк", зіграв розкішне весілля зі своєю коханою Лізою Чічуа. І хоча дівчина на 17 років молодша за телезірку, це не стало перешкодою у створенні сім'ї. Дівчина часто тішить свою аудиторію в Instagram яскравими фото і цього разу виклала у мережі чарівний знімок із чоловіком.

Схоже, Ліза та Іраклі побували на світському рауті, на новій фотографії вони знято за столиком у розкішному закладі, де було дуже людно. Перед камерою парочка з'явилася при повному параді – вона в елегантній чорно-білій сукні з відкритим верхом та бездоганним укладанням, а він у чорному костюмі з білою сорочкою. Обидва мило посміхаються фотограф і дивляться в об'єктив.

У підписі до публікації Чічуа нічого не написала, залишила лише серце-емодзі. Зате користувачі відразу почали коментувати нову публікацію дівчини: "Ви прекрасні", "Такі красиві! Аж настрій піднімається, дивлячись на вас!", "Парі щастя бажаю, бережіть себе", "Гарна пара", "Ти сяєш", "Прекрасна пара", "Неймовірна пара", "Яка чудова пара. Ще раз дякую вам за підтримку України", "Гарні", "Дівчина-янгол".

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