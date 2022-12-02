Популярна українська співачка Христина Соловій, яка в одному із сезонів "Голосу країни" була фавориткою зіркового тренера Святослава Вакарчука, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала незвичайне відео зі свого концерту, а у підписі до нього написала цитату Степана Бандери.

Як видно, відео було знято на концерті Христини, вона постала перед камерою із прапором України в руках, у який буквально укуталася. Спочатку співачка стоїть за лаштунками і кокетливо крутиться перед камерою, а потім у такому ж грайливому настрої виходить на сцену до глядачів. Крім прапора на ній приталена напівпрозора сукня в пастельних тонах, яка підкреслила ідеальну фігуру.

У підписі до публікації Соловій написала: Люта любов. "Ні на що не здадуться навіть найкращі нагоди й готовість допомогти, якщо сама нація не виборює й не кує своєї долі власною боротьбою" (с) Степан Бандера". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "Розкішна! Мрію потрапити на концерт", "Це був справжній підпал", "Якось так при суміші з червоним і виник цей прапор боротьби", "Найпотужніший вихід! Це той прапор, що зі Львова?", "Приклад ідеальної дівчини", "Ідеальна дівчина – українка", "Найкраща".

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