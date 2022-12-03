Популярна Інстаграм-модель Кайлі Дженнер підбила підсумки за сім років роботи свого бренду.

Популярна Інстаграм-модель, власниця свого бренду косметики Кайлі Дженнер вирішила показати архівні кадри з реклами, яку колись влаштовувала для своєї продукції. На честь річниці бренду Дженнер показала відразу кілька пам'ятних знімків.

«7 років kyliecosmetics! Дякую за все кохання протягом багатьох років, це було б неможливо без підтримки всіх вас. найкращі спогади! Від спливаючих вікон до божевільних днів розпродажів, які б мене напружували, ха-ха, до спільного встановлення рекордів і встановлення трендів.

Kylie Cosmetics дозволила мені поділитися частинкою того, що я люблю, і я ніколи не відчувала себе ближче до вас, хлопці. Я пишаюся своєю командою і тим, чого ми змогли досягти», - сказала Кайлі.

У мережі також відреагували на звернення:

«Найкращі 7 років! 💓 Вже майже настав 2023 рік! 😍; О, Боже мій. Не можу повірити, що минуло 7 років; Так чудово дивитися, як росте твоя дитина; так пишаюся тобою! ти надихаєш мене щодня!; Я думав, вона збиралася сказати, що збирається закрити свою лінію, тому що її продаж впав за останні роки; вже 7 років?!?! Я старий".

Раніше Кайлі вирішила подуріти з сестрою Кендалл - всесвітньо відомою моделлю, яка отримує значні суми за один вихід на подіум. Багато хто далеко не завжди добре реагують на зіркові образи і навіть зовнішність дівчат.

Але перебувають і ті, хто без розуму від сімейства Кардаш'ян-Дженнер.

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