Ведуча новин на телеканалі "1+1" Алла Мазур показала приклад, як ялинка може підняти настрій у такі важкі часи.

На своїй сторінці в Instagram зірка показала, як в одному з торгових центрів Києва підготувалися до новорічних свят. Там встановили патріотичну ялинку з синьо-жовтими іграшками, прапорами та з написом "Доброго вечора, ми з України!".

"💙💛 Правильно прикрашена ялинка піднімає настрій і у найважчий час🎄І хоча вдома з такою красунею не розженешся, та й електрогірлянди зараз не в тему - не дамо оркам затягнути нас у своє дрімуче середньовіччя💪 Готуємо подарунки нашим на фронт. І всупереч ворогам - будемо жити. Будемо святкувати. І будемо перемагати✌️", — пише Алла Мазур.

Ведуча також поцікавилася, звідки в торговому центрі світло, та з'ясувала, що він працює на своїх генераторах та сам виробляє електроенергію.

Шанувальники в коментарях підтримали зірку: "Алла, ви Супер! Нічого, все подолаємо! Ще попереду стільки ялинок..!!!Все буде👍", "Дуже гарна ялинка!🎄🎄🎄 Дай Боже скорiшу Перемогу України i Mирне життя!🙏", "Все одно ставитимемо ялинку. Нас не перемогти!!!! Свята (хоч без гірлянд) ми зустрінемо 🥰 нам нічого не завадить це зробить, бо ми найкращі!", "Дуже гарне фото, заряджена на перемогу!", "Дай Бог кожному зустріти Новий рік зі своєю сім'єю. 💙💛".

Нагадаємо, телеведуча "1+1" Алла Мазур бурхливо відреагувала на брехню російського дипломата.

Як повідомляла Politeka, зірка 1+1 Маріка Падалко вирішила віддати свою дочку в європейську сім'ю.

Також Politeka писала, що Алла Мазур згадала, якою була до популярності.