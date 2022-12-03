Всесвітньо відома актриса Шерон Стоун раніше розповіла, що потребує операції, яка вже далеко не перша.

Відома актриса Шерон Стоун кілька тижнів тому зізналася, що змушена перенести ще одну операцію, оскільки попередня їй не допомогла. Позбутися пухлини артистка вирішила без зайвого шуму і зауважила – її не буде на зв'язку якийсь час.

Після цього в Інстаграм Шерон повернулася тріумфально, а знімки завжди набувають безліч реакцій. На цей раз зірка позувала в яскравому костюмі з помаранчевим принтом і зробила недбалу зачіску, зачесавши короткі локони назад.

Така цибуля підкорила шанувальників:

«Вона така страшенно шикарна ❤️; Легенда; піжамна вечірка найкраща; Краса!; 😍 Чудово!!💙🦋; Слова не потрібні 👌; Прохолодний. Класний. 🔥; Люблю тебе, люблю тебе, ти, ти, ти ❤ поцілунки з Бразилії дорога; Дуже гламурно та красиво ❤».

«#GivingTuesday наближається, і в дусі благодійності я підтримую 24-годинний збір коштів hntorg, щоб зібрати 25 000 доларів для бездомних ветеранів, прийомних дітей та жінок, які зазнали домашнього насильства, для отримання необхідної стоматологічної допомоги. Я пишаюся тим, що член правління Homeless Not Toothless2» - поділилася Шерон.

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