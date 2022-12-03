Відома актриса Шерон Стоун кілька тижнів тому зізналася, що змушена перенести ще одну операцію, оскільки попередня їй не допомогла. Позбутися пухлини артистка вирішила без зайвого шуму і зауважила – її не буде на зв'язку якийсь час.
Після цього в Інстаграм Шерон повернулася тріумфально, а знімки завжди набувають безліч реакцій. На цей раз зірка позувала в яскравому костюмі з помаранчевим принтом і зробила недбалу зачіску, зачесавши короткі локони назад.
Така цибуля підкорила шанувальників:
«Вона така страшенно шикарна ❤️; Легенда; піжамна вечірка найкраща; Краса!; 😍 Чудово!!💙🦋; Слова не потрібні 👌; Прохолодний. Класний. 🔥; Люблю тебе, люблю тебе, ти, ти, ти ❤ поцілунки з Бразилії дорога; Дуже гламурно та красиво ❤».
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«#GivingTuesday наближається, і в дусі благодійності я підтримую 24-годинний збір коштів hntorg, щоб зібрати 25 000 доларів для бездомних ветеранів, прийомних дітей та жінок, які зазнали домашнього насильства, для отримання необхідної стоматологічної допомоги. Я пишаюся тим, що член правління Homeless Not Toothless2» - поділилася Шерон.
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