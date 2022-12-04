Як пише Politeka.net , Алекс Топольський – відомий український бізнесмен, який відкрив свою справу в США. А цього року зірка стала головним героєм шоу "Холостяк". Не забуває Топольський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Алекс поділився з фанатами своїми думками щодо учасниць проекту.

"Думаю, з того, що показали у випуску, ви всі зрозуміли, що мені стало жахливо неприємно перебувати поряд з дівчатами, після того, як я почув, що вони про одне одного говорять...", - написав Топольський.

"Здорова конкуренція – це чудово. У бізнесі вона стимулює прогрес, у житті вона змушує нас рости як особистість", – продовжив Алекс.

"І відмінність здорової конкуренції від нездорової полягає в тому, що у здорової конкуренції ми поважаємо свого суперника", - додав зірка у своєму блозі.

Нагадаємо, "Холостяк" Топольський влаштував розбирання через учасницю та її таємне досьє на дівчат.

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