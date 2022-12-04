На своїй сторінці в Instagram інтерв'юер показав кадри зі своєї поїздки на Донбас.
"Як би це не парадоксально прозвучало, але я зараз не зі своїми дітьми саме тому, що я все намагаюсь робити все можливе, щоб бути з ними. Тільки так. Ми всі в одному човні. За секунду до фото з чудовою бабусею, яка мене впізнала, але звичайно не пригадала як моє ім'я, ну якесь подвійне)) так от за секунду до фото сонце освітило нас. Але ж ви пам'ятаєте, що сяйво, воно з середини. Ви, думаю помітили це на фото", — пише Анатолій Анатоліч.
У селах, куди він разом із волонтерами планував заїхати далі, почалися обстріли.
"Те, що світло завжди перемагає темряву ми вже точно знаємо. І сумніву в нас з цього приводу немає. Ми точно переможемо. В цьому впевнений я, ви, українські воїни, волонтери і бабуся тим паче. Привіт з під Донецька. Скоро і тут буде спокійно і затишно. Скоро і тут перестануть поливати Українців ракетами. Скоро! Фото не передає звуку. На фоні вибухи. Як сказали місцеві. Це далеко. Кілометри за три від нас", — додав ведучий.
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Поки Анатолій Анатоліч знімав відео, мікрофон смартфону намагався заглушити звуки вибухів, сприймаючи їх за шум вітру, але це не вітер...
Нагадаємо, Анатолій Анатоліч, не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.
Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.
Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.