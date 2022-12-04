Цього разу на своїй сторінці в Instagram Олена Тополя представила свою нову пісню під назвою «Мене створив», слова та музику до якої вона написала самостійно.

"Пісня «Мене створив» народилася декілька років назад… Третя вагітність, карантин, війна…. Але! Нарешті вона дочекалася свого часу! Я рада цьому моменту! Ця пісня про сьогодення, яке дуже співпало зі станом душі в сенсі… Вірю, що кожен українець зможе відчути цей сенс! Музика творить чудеса, бо з любов’ю створена", — наголосила Alyosha.

Шанувальники в коментарях підтримали співачку:

"Неймовірна пісня!!! 🔥Довгоочікувана!!!! Радію, що від тебе. Благословінь та наснаги кожного дня!";

"Олена, браво. Неймовірна енергетика. Обожнюю Ваші пісні- вони постійно мене надихають. Творітьі даріть радість нам. Ми разом, тому скоро переможемо.💙💛 Пісні у Вашому виконанні не дають впасти духом - ні в коханні, а ні в проблемах. Дякую від щирого серця 🌹";

"Дуже класний голос👏🔥";

"Ох, сподіваюсть, до радіостанцій дійде";

"Дякую за те, що творите такі сенсові тексти і якісну музику! 💖🌹Глибоко і красиво";

"Дуже актуальна класна пісня, як і ти в ній, все гармонійно!🔥❤️".

Нагадаємо, Alyosha захопила рідкісним фото їх із Тарасом Тополем сином-іменником.

Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт.

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