Цього разу на своїй сторінці в Instagram зіркова білявка продемонструвала результат походу до студії краси. Ірина опублікувала селфі, на якому зблизька показала свіжу зачіску, макіяж та яскравий манікюр.

"Останнім часом мені хочеться максимально натурального вигляду. Не знаю, через війну так, чи це природнє бажання? Зовсім не хочеться нічого робити для себе, не стоїть. У вас теж так? Дуже тішить, що принаймі волосся привела до ладу", — пише Сопонару.

Зірка "Жіночого кварталу" зізнається, що в неї дуже складне волосся, тому вона намагається зайвий раз його не чіпати.

"Майстри, які давно мене знають, кажуть, що я одна така в них🙈 І зараз, через декілька тижнів після фарбування, можу сказати, що політ нормальний, волося все ще на голові, і колір гарний🥰🥰Я задоволена!", — наголосила актриса.

Раніше Ірина Сопонару розповіла, що вона довго не була готова до заміжжя, але зараз нарешті відчуває, що готова стати дружиною і провести все життя з одним чоловіком. Обранець зірки – британець. Його актриса зустріла в Києві ще півтора роки тому. Період букетів та побачень пари швидко трансформувався у проживанні на спільній території.

Нагадаємо, зірка "Жіночого Кварталу" висловилася про виїзд Олега Винника за кордон.

Як повідомляла Politeka, Ірина Сопонару прокоментувала скандал із Максом Барських.

Також Politeka писала, що зірка "Жіночого кварталу" Сопонару вперше розповіла про чоловіка, за якого хоче заміж.