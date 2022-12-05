Актриса Ольга Сумська показала, що її дуже сильно зворушило, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська – відома українська актриса, яка практично 40 років радує своїм талантом на сцені театру та в кіно. За цей час знаменитість здобула звання Народної та Заслуженої артисткою України і не збирається зупинятися. Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Сумська показала, що її дуже вразило під час концерту.

"Для мене це найзворушливіший момент, коли чоловік на концерті в Едмонтоні купив прапор України з підписами наших військових за 3 тисячі доларів. Вийшов на сцену, став на коліно і поцілував його... У мене сльози лилися і навіть зараз я це пишу з мокрими очима. Ми переможемо. Слава Україні", - написала Сумська, поділяючись своїми відчуттями.

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