Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Знаменитість кілька років тому розлучився з Оленою Войченком, яка народила йому двох дітей. Після цього Володимир наважився одразу взяти за дружину нотаріуса Крістіну, з якою був в офіційних відносинах майже 2 роки. А нещодавно стало відомо, що пара розлучилася, хоч і офіційного підтвердження цієї інформації немає. Але Володимир із Христиною довгий час не з'являються разом і вже перестали стежити один за одним у соціальних мережах.
Не забуває Остапчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Володимир показав, як сходив на концерт у Вільнюсі.
"Хочу таку шубу", - написав зірка у своєму блозі.
Після цього знаменитість звернулась до українців.
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"Не був в Україні один день. Що ви вже встигли наробити? Розповідайте", - написав Володимир, звертаючись до українців.
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