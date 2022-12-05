Популярна українська балерина, багаторічна суддя шоу "Танців з зірками" та директор Київського хореографічного коледжу Катерина Кухар, яка разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним фото, які нагадали їй, що колись грудень був одним із найбільш насичених зйомками місяцем.

Як видно, Катя в одному відео зібрала яскраві фотографії, на яких показала свої найкращі образи. Більшість із кадрів було зроблено на зйомках "Танців зі зірками", також є кадри з колегами по цеху – Владом Ямою та Монатиком. А на одному зі знімків балерина позує з великим чорним собакою.

У підписі до публікації Кухар розповіла: "І знову спогади… Другий сезон @tanci1plus1 і час, коли ми дарували свято глядачам. Зараз той період, коли ми починали зйомки новорічних шоу і це був один з найпрекрасніших місяців року. Наше з вами бажання під бій курантів буде таким енергетично сильним, що у Всесвіту не буде шансів не посприяти. Тільки уявіть, 41 167 335 людей загадають одне й те саме бажання...".

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