Учасниця реаліті-шоу Кім Кардаш'ян, власниця власного бренду та любителька скандалів для привернення уваги щодня показує в Інстаграм, як вона тепер живе та як балує дітей. На честь свята сина вона поділилася рідкісним кадром із ним.

«Вітаю мого хлопчика з 7-річчям. Я тебе дуже люблю! Мені подобається бачити, як ти перетворюєшся на найдобрішу душу. Мамочка любить тебе назавжди!» – написала Кім.

У мережі відразу ж обговорили побачене, адже Кардаш'ян зазвичай вихваляється фото з донькою, практично не показуючи сина.

«Святий!; З Днем народження; Ти чудова мама; Що за життя…; Ух ти, вона перестала експлуатувати своїх дочок і почала показувати сина; Симпатичний хлопчик; тобі йде цей колір волосся!! 😍😍; Коли він став таким великим? З днем народження Сейнті ❤️; Він схожий на свого тата».

Раніше Кім показала, як їсть не найкориснішу їжу в досить зухвалій цибулі з хрестом на шиї. Саме такий вид розлютив багатьох фанатів Кім.

"Не можу повірити, що деякі з кращих ніколи не пробували In N Out 😱🤯" - написала Кардаш'ян.

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