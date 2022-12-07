Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – західний бізнесмен з України. Зірка стала новим "Холостяком", який зараз виходить в ефірі. Олександра Мудра є однією із учасниць, яка встигла поцілуватися з "Холостяком". Олександра поділилася своїми відчуттями у блозі.
"Наш перший поцілунок
Що більше чекаєш, то більше хочеться. Але було вже нестерпно відтягувати цей момент, тому нарешті!
Ми подумали і не могли зупинитись.
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Думаю, що навіть через екран, всі змогли побачити цей спалах пристрасті.
Було дуже солодко", – написала Олександра.
Фанати поставили понад 5 тисяч лайків та написали коментарі:
"Ну так.. Навіть через екран, він не Ваша доля(", "Це було вау, я вже не знаю стільки разів переглянула ваше побачення, а мене мурахи по тілу хоча це не моє побачення і не я цілуюсь, ви дуже класні) ", "Ох, Сашко ... "Нарешті" ... подумали, і ми ... Слово честі. Ваш з Алексом поцілунок, чекали все ".
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