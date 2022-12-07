Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – західний бізнесмен з України. Зірка стала новим "Холостяком", який зараз виходить в ефірі. Олександра Мудра є однією із учасниць, яка встигла поцілуватися з "Холостяком". Олександра поділилася своїми відчуттями у блозі.

"Наш перший поцілунок

Що більше чекаєш, то більше хочеться. Але було вже нестерпно відтягувати цей момент, тому нарешті!

Ми подумали і не могли зупинитись.

Думаю, що навіть через екран, всі змогли побачити цей спалах пристрасті.

Було дуже солодко", – написала Олександра.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків та написали коментарі:

"Ну так.. Навіть через екран, він не Ваша доля(", "Це було вау, я вже не знаю стільки разів переглянула ваше побачення, а мене мурахи по тілу хоча це не моє побачення і не я цілуюсь, ви дуже класні) ", "Ох, Сашко ... "Нарешті" ... подумали, і ми ... Слово честі. Ваш з Алексом поцілунок, чекали все ".

Нагадаємо, "Холостяк" Топольський відверто відповів, чи є у нього бізнес

А ще Politeka писала, що Катя з "Холостяка-12" заступилася за Алекса Топольського після скандалу

Також Politeka повідомляла, що учасниця шоу "Холостяк" з Алексом Топольським показала, якою була до свого схуднення.