Євген Кошовий та його дружина Ксенія виховують двох дочок. Їхній старшій дочці Варварі на початку цього року виповнилося 14 років. Дівчина з ранніх років дуже артистична та вже встигла засвітитися на телебаченні в шоу "Голос. Діти" та "Розсміши коміка", продемонструвавши талант до співу та своє почуття гумору.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Варя розмістила ефектні фото, на яких покрасувалася з яскравим макіяжем, зібраним волоссям, у звичайних джинсах та білій кофтинці.

"Чикс", — грайливо підписала світлини донька Євгена Кошового.

Друзі та шанувальники Варвари в коментарях засипали її компліментами: "Яка чарівна зіронька 🌟", "бог...... це ти????! 😍", "красуня!", "Неймовірна 😍🔥", "Варя, ти вау", я знову закохалася".

Відзначимо, певний час після вторгення рф Варвара Кошова разом із мамою та молодшою ​​сестрою Серафимою перебували у селі Кранево в Болгарії, але потім повернулася до Києва, де возз'єдналася зі своїм хлопцем.

Ім'я юнака донька зірки "Квартал 95" не називає, але часто публікує знімки з ним та обмінюється коментарями до постів. Юна парочка почала зустрічатися ще до повномасштабної війни.

Нагадаємо, 19-річна донька Олени Кравець із "Квартал 95" розбурхала новим зухвалим образом.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" показала їхніх синів у патріотичному відео.

Також Politeka писала, що юна донька Євгена Кошового з "Квартал 95" вразила кадрами зі своїм хлопцем.