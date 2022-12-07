Всесвітньо відома модель Кендал Дженнер одна із знаменитих сестер Кардаш'ян, причому єдина, хто більше зайнята кар'єрою, ніж спробами швидко створити сім'ю. Найстрункіша із скандально відомих сестер щоразу показує в Інстаграм, як проходять її будні моделі.

Одна з найоплачуваніших моделей Кендалл не раз говорила, що їй подобається доглядати дітей сестер, проводити з хлопцями час. Але сама вона хоче думати про себе, наглядати за домашнім улюбленцем і вражати фігурою.

На цей раз у простому домашньому луку Кендалл отримала безліч компліментів:

«Вона дає MJ; дуже задоволена; Вібрація за середами 😍; де Уолдо; вона дає надію 🖤; дуже багато атмосфери середовища 🕷️; 💚Чекаю тебе мій малюк💣; Приголомшливе зображення 🤫; яка ж у неї постать».

Раніше Кайлі вирішила подуріти з сестрою Кендалл - всесвітньо відомою моделлю, яка отримує значні суми за один вихід на подіум. Багато хто далеко не завжди добре реагують на зіркові образи і навіть зовнішність дівчат.

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