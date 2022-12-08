Переможниця та суддя кількох сезонів шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська дала рецепт бюджетної та доступної страви, щоб нагодувати всю родину.

На своїй сторінці в Instagram Єлизавета розповіла, як приготувати печінкові оладки з секретним, смачним та корисним, інгредієнтом. Із 500 грамів печінки виходить ціла гора оладок.

Для приготування нам знадобляться такі продукти:



150 г гречаної крупи

300 мл води

сіль (за смаком)

500 г печінки

2 цибулі

1 морква

2 яйця

Рослинна олія (для смаження)

Спершу, як пояснює Єлизавета Глінська, відварюємо гречку в підсоленій воді. Потім нарізаємо цибулю та моркву й обсмажуємо їх на пательні. Перебиваємо в комбайні печінку, гречку та моркву з цибулею. Далі додаємо яйця, сіль за смаком та чорний перець за бажанням. Перемішуємо.

"Обсмажуємо на розігрітій пательні із додаванням рослинної олії. Буквально по кілька хвилини з кожної сторони, щоб не пересушити ☝️ Після викладаємо на тарілку з паперовим рушником. Розлітається ця страва за хвилини)) дітям не кажу, що там є гречка 😁", — наголосила зірка "Мастер Шеф".

Українці в коментарях оцінили рецепт: "Обожнюю печінкові оладки! З гречкою - цікавий варіант, треба спробувати. Смачного всім!", "Дуже подобається поєднання гречки з печінкою", "Для дiтей перекус - просто бомба", "ммм смакота".

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Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська показала, яку смакоту можна приготувати з гречки.

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