На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала показове відео.
"Київ. Супермаркет часів блекауту… Світло зникло зненацька. Але - ніякої метушні, ні паніки, ні ажіотажу. Ті, хто дійшов до каси - спокійно стоять у чергах. Хто ще не знайшов свій товар - згадали про ліхтарики в мобілках. Все доброзичливо і з повагою один до одного", — пише Алла Мазур.
Як виявилось, такий збій буває, коли магазин переключається із загальної мережі на власний генератор.
"Як правило, це справа кількох секунд. В цьому випадку довелось зачекати 2-3 хвилини. Але зреагували миттєво всі: адміністрація вийшла в зал на допомогу персоналу, охорона спокійно роз’яснила, в чому справа. Покупці - і ті, хто вже на виході, і ті, хто на вході - терпляче чекали, коли з‘явиться електрика. Цивілізована Україна. Цивілізовані українці. Згадую дикі бійки за якийсь товар в російських магазинах - і ще більше люблю свій народ!", — наголосила ведуча.
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"Це цивілізований Київ. Ви б бачили, що відбувалося на окупованих територіях, грабували магазини і виносили із супермаркетів навіть кошики ті ж українці. Бо безправ'я і анархія. Були й такі, що стояли в черзі і чесно за все платили. Вірю, що цивілізованих українців більше 🙂", — відзначили в коментарях.
Нагадаємо, телеведуча "1+1" Алла Мазур бурхливо відреагувала на брехню російського дипломата.
Як повідомляла Politeka, зірка 1+1 Маріка Падалко вирішила віддати свою дочку в європейську сім'ю.
Також Politeka писала, що Алла Мазур згадала, якою була до популярності.