Популярна українська співачка Оля Полякова разом із телеведучою Машею Єфросініною опублікувала новий випуск свого шоу "Дорослі дівчата". У своєму Instagram співачка виклала короткий анонс нового випуску із найгарячішими фрагментами.

Як відомо, деякі випуски цього шоу Оля та Маша записували до початку війни, і вони були російською мовою. Після їхнього виходу зірок розпекли у соцмережах за мову і тепер нові випуски співачка та телеведуча роблять українською мовою. Судячи з відео, цього разу "дорослі дівчата" Оля та Маша порушили незвичайну тему – вони говорили про відьом, мольфари, вироки та пристріти. У новому випуску зірки ділитимуться своєю думкою про цю тему, а також розкажуть особисті історії, пов'язані з цією темою.

У підписі до публікації Полякова написала: "Новий випуск "Дорослих дівчат" вирішили присвятити доволі суперечливій темі - гаданням, приворотам і магії. Чому з початком повномасштабного вторгнення різко зріс попит на прогнози екстрасенсів і віщунів? Які моторошні обставини змусили нас звернутися за порадою до екстрасенсів? І як одна з них випадково наврочила нещасний випадок? Всі відповіді на ці запитання у новому випуску на YouTube-каналі @mashaefrosinina! Посилання буде у сторіс та шапці профілю".

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