Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Знаменитість з 2020 року був одружений з нотаріусом Христиною, а влітку поточного року пара перестала з'являтися разом. Після цього з'явилася новина, що Остапчук розлучився та вже отримав документи із суду. І хоча пара вважає за краще не коментувати тему, але вже встигли перестати стежити один за одним в Інстаграм. А цього разу Крістіна у своєму блозі показала, хто їй змінює лампочки у будинку після новини про розлучення.
"Всім привіт, сьогодні у мене не звичайна ранкова рутина, але запланована. Міняю в квартирі лампочки, на більш економічнішу та світлішу", - написала Крістіна у своєму блозі і показала фахівця, який прийшов їй допомогти.
Після цього зірка похвалилася стильною кофтиною.
"Які ж круті речі роблять наші українські бренди", - написала зірка у сторіс.
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Нагадаємо, дружина Остапчука збентежила радикальною зміною зачіски заради вечері у ресторані.
А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука не дотримала емоцій після повернення в Україну
Також Politeka писала, що дружина Остапчука після новини про розлучення показала, як омолоджується у ліжку