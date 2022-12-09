Як пише Politeka.net, Ірина Горова - відома українська продюсерка, яка нещодавно вдруге пішла від Потапа, припинивши співпрацювати з ним ще й у бізнесі. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться не тільки робочими кадрами, але і знімками з особистого життя. А в цей раз Ірина поділилася фото зі своїм отцем Анатолієм Драганом.
"Шахи. ---> чому навчила мене гра.
Пам'ятаю, як у дитинстві разом з батьком кожен вечір грали в шахи. А після, щоб здобути перемогу, я з захопленням вивчала всі можливі стратегії гри за підручником...
Однією непередбаченою комбінацією звідти (мат в 4 ходу) нещодавно перемогла дуже впевненого в собі знайомого", - написала Ірина у своєму блозі.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Монополія", "Чекаю на новий матч", "Ірина Анатоліївна, хочу зіграти з вами".
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