Екс-дружина Потапа (Олексій Потапенко) Ірина Горова показала свого найголовнішого чоловіка в житті, поділившись новими фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ірина Горова - відома українська продюсерка, яка нещодавно вдруге пішла від Потапа, припинивши співпрацювати з ним ще й у бізнесі. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться не тільки робочими кадрами, але і знімками з особистого життя. А в цей раз Ірина поділилася фото зі своїм отцем Анатолієм Драганом.

"Шахи. ---> чому навчила мене гра.

Пам'ятаю, як у дитинстві разом з батьком кожен вечір грали в шахи. А після, щоб здобути перемогу, я з захопленням вивчала всі можливі стратегії гри за підручником...

Однією непередбаченою комбінацією звідти (мат в 4 ходу) нещодавно перемогла дуже впевненого в собі знайомого", - написала Ірина у своєму блозі.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Монополія", "Чекаю на новий матч", "Ірина Анатоліївна, хочу зіграти з вами".

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