Даша Астаф'єва довгі роки виконувала на сцені улюблені композиції і вражала образами фатальний брюнетки. При цьому вона намагалася робити акцент на фігуру і викликають композиціях. Зараз же зірка захоплена новим проектом, стала обличчям косметичного бренду і навіть змінила стиль.

В Instagram Даші часто можна побачити живі і справжні фото, які вражають фанатів, адже співачка не намагається вдавати або виглядати краще звичайного. Тим не менш, навіть на домашніх знімках виглядає Астаф'єва чудово.

У чорному домашньому костюмі з короткими шортами Даші вдалося привернути увагу – ні її фігурі, ні обличчу фотошоп не потрібен, щоб отримати компліменти.

Варто відзначити, що Даша також захоплена правильним доглядом за собою і навіть є обличчям популярного косметичного бренду.

«Пора знайомити вас, дорогі, з моїм новим ритуалом по догляду за тілом! Ділюся своїми секретарками» - пише Астаф'єва.

За її словами, догляд за шкірою мій починається з пілінг-скрабу, який може наноситися навіть на суху шкіру, що дуже актуально в сучасних умовах.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.